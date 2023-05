Suvesaarlane Matti Vainio toob inimloomuse eri tahud Kuressaarde näitusele: „Vaatan inimesesse alati sisse!“

Matti Vainio on Soomest pärit kunstnik, õpetaja ja kunstiteadlane, kes on viimased kaheksa aastat elanud Viimsis. Ta on Viimsi Kunstikooli direktor.

Näituse „Inimloomus“ läbivaks teemaks on mees ja naine. Autori sõnul huvitab teda praegusel perioodil, kuidas muutuvad ajas mehe ja naise roll. Ta püüab vaatajat kerge provokatiivsusega panna mõtlema selle üle, millised me ise oleme. Iga näitusel olev maal on kunstniku sõnul väga erinev ja räägib oma loo, kuid siiski suhestuvad teosed teineteisesse läbi tema enda.

„Seda tuuakse ühiskonnas kogu aeg esile, mis on mehe roll ja mis on naise roll ning kuidas need rollid omavahel kokku sobivad,“ selgitab kunstnik. „Milline tohib ja milline ei tohi olla.“

Naise ja mehe olemust ja rolli lahkab Vainio läbi iseenda, kus kesksel kohal inimese varjupool. Tema töödes on näha rollidest välja astumist, vastandumist üldistele normidele. „Arusaam, milline mina olen, peab kohale jõudma läbi enese uurimise. Inimene areneb kogu aeg,“ räägib autor, mida ta oma töid tehes on silmas pidanud ja millist avastamist pakub ka vaatajale.