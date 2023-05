Kolmapäeva ööks tugevneb kõrgrõhuhari. Pilvi on vähe ja ilm on sajuta. tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Ööks taevas selgineb ja tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 1..6, maapinnal võib -2°C-ni langeda, rannikul jääb 10°C lähedale.