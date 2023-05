Kevadel olid demineerijad Saaremaal kohal püsivate jõududega

Sel korral olid aprillis ja mais roteeruvad demineerijate meeskonnad saarel paikselt kohal. Kahe kuu jooksul leidsid ja hävitasid nad kokku 1406 lõhkekeha. Tavalisest operatiivsemate ja mahukamate kevadiste demineerimistööde eesmärk on puhastada Saaremaad Teisest maailmasõjast pärit lõhkekehadest ning sellega muuta saart ohutumaks nii saarlastele kui külalistele.

Aastad on näidanud, et kevaditi pärast lume sulamist tõuseb Saaremaal demineerijate väljakutsete arv märgatavalt ning hakkab alles maikuus koos looduse rohetamisega langema. „Seepärast otsustasime sel kevadel kahe kuu jooksul viibida ühe meeskonnaga paikselt Saaremaal, et olla valmis väljakutsetele kiiresti reageerima,“ selgitas Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Aivar Post. Saarel käidi kahemeheliste meeskondade rotatsioonina, iga viie päeva järel saabus mandrilt uus vahetus. Üheks nädalaks kaasati otsingu- ja hävitamistöödele ka kaitseväe demineerijad, kellega koos tehti tööd ja liiguti saarel korraga neljakesi. Varasemad operatsioonid toimusid korraga suurema hulga demineerijate kaasamisel, kuid saarel oldi korraga kuni viis päeva.