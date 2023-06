Kolm üritust toovad Virtsu-Kuivastu praamiliinile lisareisid

TS Laevad kinnitas, et lisas Saaremaa valla palvel graafikusse lisareisid 20. juunil Tallinnas Lilleküla jalgpallistaadionil toimuva jalgpalli Euroopa meistrivõistluste valikturniiri Eesti-Belgia vutikoondiste kohtumist vaatavate saarlaste jaoks. Lisareisid toimuvad 21. juuni öösel Kuivastust kell 1.05 ja Virtsust kell 2.

Lisareisid on tulemas ka seoses saarlaste ja muhulaste osalemisega tänavusel noorte laulu- ja tantsupeol, mis toimub 30. juunist kuni 2. juulini. Samuti pannakse lisareisid Virtsu-Kuivastu liinile 25.-30. juulil toimuvate Saaremaa Ooperipäevade ajaks.

Alates neljapäevast kuni 31. augustini on parvlaev Regula valmis kolmanda laevana Virtsu-Kuivastu liinil sõitma.

Saaremaa vald ja TS Laevad jõudsid koos järeldusele, et otstarbekas on liikuda erinevate tariifide ja piletiliikide lihtsustamise suunal, tingimusel, et piletihinnad ei tõuse.