"Maja juhataja nägi artiklit meie kesklinna kohviku sulgemisest ja kutsus meid siia," rääkis kohviku üks perenaistest Linda Jõgisoo , kust tuli mõte kolida just WOW keskusesse. "Kesklinnas polnud eriti midagi saada ja võimalikud variandid olid liiga väiksed," lisas teine perenaine Kerli Unus .

Mõlema naise meelest on WOW keskus ideaalne paik ka seetõttu, et sealne lastekeskne õhkkond ja pannkoogid sobivad hästi kokku. Nii on võimalik edaspidi laste sünnipäevi pidades tellida peolauale pannkooke sealtsamast kohvikust.