Raadio Sky Plus on sel reedel otse-eetris parvlaevalt Tõll

Suvine turismihooaeg parvlaevadel saab sel korral erilise avalöögi. Kõik raadio Sky Plusi reedese, 9. juuni eetripäeva saated lähevad otse-eetrisse parvlaeva Tõll pardalt. Tegu on TS Laevade, R-Kioski, Take Off pardarestorani ja Hiiumaa Turismiklastri ühise koostööprojektiga.