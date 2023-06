Riigikohus ⟩ SLK pole äripartner Miilile võlgu

Seega jõustub Tallinna ringkonnakohtu 23. märtsi lahend, mille kohaselt ei ole Miilil SLK vastu nõuet. SLK nõukogu liige ja juriidiline nõustaja Janno Saar ütles Kadi raadio saatele Keskpäev, et juba aastal 2017 lepiti tegelikult kokku, et vastastikuseid võlgnevusi ei ole ja kogu kõnealune kohtusaaga oli katse võlgnevusi uuesti üles tõsta. "Tänane lahend räägib, et see ei ole võimalik," lausus ta.