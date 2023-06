Vallal sai Tuulte Roosi lasteaia garantiitöödel jobutavast Tesmanist villand

Saaremaa valla ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein Kallas selgitas, et toiduhundist läbilastavad jäätmed ei kanaliseeru nõuetekohaselt ja valguvad köögi trappidesse, ventilatsiooniagregaatide mootorid tekitavad aga teatud võimsustel töötades vibratsiooni ja müra.

Vallavalitsus on Kallase sõnul juba kaks korda palunud Tesman Ehitus OÜ-l esitada korrektne tööde teostamise ajagraafik tähtajaga 31. juuli 2023 ja tööde detailne kirjeldus. 15. mail esitas Tesman Ehitus aga enda koostatud tööde ülevaatuse tabeli, milles esitas ka oma lakoonilised seisukohad, mis valla hinnangul on eksitavad ega vasta tõele. Seega puudub vallal kindlus, et Tesman Ehitus OÜ eelpool nimetatud garantiitööd tähtajaks valmis saaks.