LUGEJA KÜSIB ⟩ Kõigepealt palavikualandajad siis antibiootikumid, mis meil järgmiseks otsas on?

„Perearst kirjutas lapsele välja antibiootikumi suspensiooni (vedelal kujul toim.), aga selgub, et mitte üheski apteegis seda ei ole,“ rääkis Saarte Häälele vihje saatnud Liisi, kes viimaks, peale kõigi Kuressaare apteekide läbi kammimist jõudis apteekriga lahendusele retsepti ümber kirjutamiseks, et osta ravim välja tabletikujul. „Minu laps on neljane ja saab tableti võtmisega õnneks hakkama, aga samal ajal oli apteegis ka lapsevanem, kes oli päris hädas kuna tema laps tabletti veel neelata ei oska,“ lisas Liisi.