Eelolevaks laupäevaks jääme kõrgrõhuala lõunaserva. Lääne-Eestis on taevas pilvitu, ida pool on ka pilverünki, aga sadu sealt ei tule. Tuul pöördub põhjast ja kirdest itta, on öösel nõrk, päeval ulatuvad tuuleiilid kuni 13 m/s. Õhutemperatuur langeb öösel 2..7, maapinnal paiguti 0°C ümbrusesse, rannikul on sooja kuni 12°C, päeval tõuseb 14..20°C-ni.