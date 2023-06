Parvlaevadel jääb seljataha järjekordne rekordirohke kuu

"On ääretult hea meel, et suursaared on veel enne suvehooaja algust osutunud niivõrd populaarseks. See on tingitud varasemast ürituste hooaja algusest võrreldes eelnevate aastatega ning nii on hooaeg hästi käima läinud, see omakorda aitab siseturismi edenemisele kaasa, " sõnab TS Laevade teenindus- ja kommertsvaldkonna juht ja juhatuse liige Katrin Aron.