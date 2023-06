Kudjape kalmistul meenutati juuniküüditamist

Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi ütles oma kõnes, et tõenäoliselt oli 82 aastat tagasi samasugune ilus ilm nagu täna. Tema sõnul ei oodanud keegi sellist koledust, mis sel hommikul juhtus. "Inimestel olid selleks päevaks hoopis teised plaanid," lausus ta. Tamkivi rõhutas, et tookord juhtunut tuleb mäletada ja mälestada, eriti noorte hulgas, sest Ukrainas on täna toimumas samasugused teod: "Ukrainlaste jaoks on see tänapäev, mitte minevik!" Tulevikku vaadates usub Tamkivi oma sõnul, et jõhkardi vastu aitab vaid jõud.