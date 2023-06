Olari Aavik tõdes, et kuigi Eestis peaks ehitussektor olema languses, siis Saaremaal seda väga tunda ei ole, mistõttu on keeruline ka vajalikke töötajaid leida.

Kuressaare Hariduse kooli remont on täies hoos ja igapäevaselt toimetab koolihoones üle poolesaja töömehe. Peatöövõtja Arens Ehitustööd juhid möönavad, et kogukonna ootused on kõrged, mistõttu kool peab 1. septembril igal juhul uksed lahti tegema.