Muhu tahab tühistada piirangud püsiühenduse trassikoridorides

Enam kui poolesajale muhulasest maaomanikule tähendab see, et tänaseks juba 15 aastat piirangute all olnud maid saab lõpuks taas oma tahtmise järgi kasutada. Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et püsiühenduse trassikoridoride likvideerimiseks on põhimõtteliselt kaks teed. Kas teha kohe muudatus maakonnaplaneeringus või algatada valla üldplaneeringu muudatus ja sellele tuginedes teha ettepanek muuta ka maakonna üldplaneeringut.