Komisjoni liige: laste 1. klassi määramise kord tuleb üle vaadata

Komisjoni liikme Tiina Luksi sõnul sätestab praegu Saaremaa vallas kehtiv määrus, et elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse kooli õpilaskohtade arvust ja õpilase rahvastikuregistris fikseeritud elukoha andmetest, arvestades õpilase elukoha lähedust koolile ehk jalgsitee pikkust, pere teiste laste õppimist samas koolis, lapsevanema töötamist samas koolis ning võimalusel lapsevanema soove.

Samas ütleb määrus, et kui kooli on soovijaid rohkem kui koolil õppekohti, siis arvestatakse täiendavalt ka isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.