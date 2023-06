Naasmise tagamaid selgitas UIMe üks omanikest Priit Uustulnd, kes ütles, et kogu protsess algas tegelikult NABA kolimisest. "Uudis, et nad nii järsku kinni panid, oli täiesti šokeeriv. Minul lihtsalt kliendina oli meeletult kahju, see oli ikkagi väga äge koht," rääkis Uustulnd.