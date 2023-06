Sel suvel 13-aastaseks saavale Agnesele tuli konkursi võit suure üllatusena. "Ma isegi ei teadnud, et peame tegema postkaardi just Saarte mängudega seotud konkursi jaoks," ütles Agnes Metsmaa. "Kui ma õigesti mäletan, siis öeldi meile lihtsalt, et tehke Saaremaa-teemaline postkaart."