"Kogukonnajuht on Eesti jalgpalli liidu loodud amet, et kogukondades jalgpalli populaarsust suurendada. Hoolitseda selle eest, et aina rohkem inimesi leiaks tee staadionile," ütles Tammel.

"Kuressaare staadion on Eestis üks parema koha peal olevaid staadioneid, see on hea koht, kus kokku saada. Väga loodan, et suudan oma kiindumust jalgpalli teistele edasi anda."