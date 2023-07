KÜLALOOD ⟩ Murika küla: inimesi vähe, keelumärke palju

Kui läheneda Murika külale Metsküla poolt, jääb paremale sinine silt küla nimega. Seejärel on tükk tühja maad männimetsa ja suurte kividega. Vasakule suunav viit lubab Tuhkana randa. Seejärel on iga teeotsa kohal keelumärk kirjadega “Eramaa”, “Eratee”, “Vaid kokkuleppel” või “Puhkemaja klientidele”. Tahtmatult tekib küsimus, kuhu on jäänud saarlaste külalislahkus.