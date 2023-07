Saaremaa hooldekodudes keskmise pensioni eest kohta ei saa

Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt võib lugeda, et mullu septembris valitsuse heakskiidu saanud hooldereformi eelnõu järgi “tehakse 1. juulist 2023 hooldekodukoht kättesaadavaks keskmise pensioni eest”. Ning et omavalitsustel on õigus (kuid mitte kohustus) kehtestada hoolduskuludele piirmäär, mis peab tagama teenuse kättesaadavuse vähemalt mõnes inimese vajadustele vastavas hooldekodus.