ÄRA MINE ÕNGE! ⟩ Politsei nimel tehakse inimestele petukõnesid

Kõnes öeldakse, et ID-kaardiga või erinevate andmetega on tekkinud probleem ja selle lahendamiseks ning politseinikuga suhtlemiseks tuleb klaviatuuril valida number 1.

Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Vjatšeslav Milenin kinnitab, et politsei neid kõnesid ei tee ning kõned, milles väidetakse, et teie andmete või pangakontoga on tekkinud probleem, tuleb kohe lõpetada.