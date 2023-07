Laadla Küülikuküla ja Tui restorani peremees Kristjan Koppel kirjutas eelmisel nädalal sotsiaalmeedias ja Saarte Hääles, et jaaninädalal jäeti neil tühjendamata konteiner, kuna valla registrist on uuele vedajale antud valeinfo.

"Lühidalt – selgus, et registrist on neile valla poolt teada, et meil on tühjendada 660-liitrine konteiner, mida meil reaalselt pole olemas, kuna meil on algusest peale suur 2,4 m3 suurune konteiner. Seega mingi viga valla registris," selgitas Koppel.