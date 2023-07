Saaremaa vald ei rikkunud Valjala põhikooli ehitusel riigihangete seadust

Saaremaa vald sõlmis riigihanke tulemusena Valjala põhikooli ümberehitustöödeks lepingu OÜ BauEst ja OÜ Kuressaare Ehitus. Riigi Tugiteenuste Keskus tuvastas projekti kulude kontrollimisel, et hankelepingut on oluliselt muudetud, sest ehituse koguriskikindlustus on nõutust lühem ning muudatus ei vasta riigihangete seadusele.

Vald esitas selle peale vaide, milles ei nõustunud, et on riigihangete seadust rikkunud ning leidis, et Riigi Tugiteenuste Keskuse otsus on põhiseadusega vastuolus. Riigi Tugiteenuste Keskus nõustus Saaremaa vallaga, et ei ole otsuse tegemisel arvestanud valla ärakuulamise käigus esitatud seisukohtade ja tõenditega, millest tulenevalt järeldas ekslikult, et vald on rikkunud riigihanke korraldamise põhimõtteid.