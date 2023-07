LASTE TERVIS ⟩ Suvel teeb lapse kõrvale liiga pigem vaik kui sinna sattunud merevesi

“Suvel tekkivad kõrvapõletikud on eelkõige nahapõletikud, mida võib põhjustada kõrva pidama jäänud suplusvesi,” räägib kõrvakabineti õde Maire Kallaste. Õnneks ei ole see liiga sagedane pöördumiste põhjus. Ebamugavust või valu tunnevad Maire sõnul lapsed enamasti siis, kui kõrvas on lisaks veele ka liigne vaik. “Kõrvavaigul on omadus veega kokkupuutel paisuda ja see lööb kõrva lukku,” selgitab ta.