Vallavalitsus ⟩ Me ei saa hooldekodu klientide pealt mingit vaheltkasu

4. juuli Õhtulehes on avaldatud Eesti kaart, kus omavalitsused on ära toodud kolme erineva värviga: rohelist värvi on need omavalitsused, mis saavad riigilt hooldereformiks selgelt rohkem raha, kui nad ise hooldekodudele edasi hakkavad maksma. Punased on omavalitsused, mis maksavad hooldekodudele selgelt rohkem raha kui riigilt saavad ehk riigi antavast rahast jääb puudu. Kollase värviga on aga tähistatud need omavalitsused, kus riigilt saadav ja hooldekodudele makstav raha on enam-vähem võrdne.