LUGEJA KÜSIB ⟩ Mida Vallimaa tänaval jälle kaevatakse?

“Räägitakse, et olla tehtud midagi valesti ja nüüd on vaja üle teha, kas siis mingitki järelevalvet pole, et peab nüüd tagantjärele asfalti uuesti lõhkuma hakkama,” oli elanik mures.

Kuressaare Veevärk AS juhatuse liige Aivar Sõrm lükkab kuuldused ümber. Sõrme sõnul ei ole tegu mõni aasta tagasi halvasti tehtud torutööde parandamisega, vaid aastakümneid asfaldi all olnud ühenduste otsimisega. “See on torustiku rekonstrueerimise normaalne osa – kaevamine on seotud ühenduspunkti otsimisega, et lülitada kinnistu ümber uuele torustikule,” rääkis Aivar Sõrm.