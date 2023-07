Saaremaa valla üldharidusnõuniku Õilme Salumäe sõnul on Saaremaa haridusasutuste spordi- ja mänguväljakud päevastel aegadel sihipäraseks kasutamiseks kõik avatud ajal, kui see ei sega asutuse põhitegevust. "Kõik liikumishuvilised on teretulnud, küll ootame, et avalike alade kasutajad teeksid seda heatahtlikult ja hoolivalt," lisas Salumäe.