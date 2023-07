VIDEO ⟩ Valjala emand ootab külla

Näituse üks kuraator, arheoloogiadoktor Marika Mägi ütles, et Saaremaa muistsete matuste arheoloogilised leiud alates 1950. aastatest kuni viimase ajani on oodanud põhjalikumat uurimist ja tänu Kristjan Rahu rahalisele toele on SA Osiliana seda nüüd lõpuks ka tegemas. Luude laboriuuringud ja koljude rekonstruktsioonid, mida sihtasutus rahastas, võimaldasid kõnealuse näituse kokku panna just nii atraktiivsena, kui ta kokkuvõttes välja kukkus.