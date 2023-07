Mototoober toob tänavu saarele ligi pooltuhat motomeest

Ürituse peakorraldaja Erki Evestus ütles, et on raske prognoosida, palju osalejaid tuleb, sest kohtade eelmüüki pole, kuid arvas, et 500 kanti võiks rahvast tulla küll. Seltskond tõotab tulla rahvusvaheline. Oma tulekust on teada andnud Evestuse tuttavad Saksamaalt ja Poolast, kindlasti leiavad Saaremaale tee ka Skandinaavia ja Balti riikide mootorratturid.