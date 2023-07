Lidl alustab poetöötajate värbamisega Saaremaal

Asetäitjate väljaõpe toimub olemasolevates Lidli poodides Eestis. Väljaõpe on töötajale vajalik, et poe juhtkond oleks täielikult teadlik Lidli protsessidest ning suudaks töötajaid aidata ja juhendada sisse elamisel. Kõik Lidli poodide juhid on juba varasemalt läbinud põhjaliku väljaõppe.

Lidl Eesti personaliosakonna juht Liina Kippasto sõnab, et Lidli lubadus on töötajate motiveeriv ja õiglane tasustamine. „Meie eesmärk on alati pakkuda oma poetöötajaile turu keskmisest kõrgemat palka, samuti makstakse meil iga töötatud minuti eest ja tagatud on iga-aastane palgatõus. Lidl pakub oma töötajatele ka mitmeid lisahüvesid, näiteks esimesest tööpäevast kehtivat täiendavat tervisekindlustust, igakuist pühendumustasu ning spordisoodustust. Tervitame kõiki huvilisi kandideerima ja liituma meie ühtse ja hooliva meeskonnaga.“