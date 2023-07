TS Laevad on nüüdseks teenindanud 15 miljonit reisijat

„Kaks aastat tagasi tähistasime 10 miljoni reisija täitumist, selle paari kooroonajärgse aasta jooksul on meiega reisinud veel viis miljonit reisijat, see on väga märgiline päev nii meile kui ka suursaartele. Näeme pidevat reisijate arvu kasvu ja see tähendab, et saared on teinud enda tutvustamisel head tööd ning TS Laevade poolt pakutav kiire ja mugav meresõit koos kaasnevate mugavusteenustega teeb reisimise meeldivaks – see kajastub ka meie kõrges kliendirahulolu hindes,“ sõnas erilise sündmuse puhul TS Laevade teenindus- ja kommertsvaldkonna juht ja juhatuse liige Katrin Aron.