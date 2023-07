VIDEO ⟩ Ivar Kaasik: kogu meie elu on valmistumine homseks

"Et aru saada minu maalidest, tuleb vaadata kogu minu loomingut kui tervikut ja hinnata iga teost eraldi, kus puuduvad sujuvad üleminekud. Seekordne projekt on realism, tagasipöördumine klassikalise maalitehnika juurde, külm distantseerunud hoiak, näiliselt tundetu moodsa ühiskonna peegeldus, jälgimise selgus ja ideaalilähedane sisu," selgitab autor. Ta lisab, et miski ei ole põnevam, kui fiktiivne tõelisus, kujutades asju, millest me arvame midagi teadvat.