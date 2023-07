Teismeline poiss sai tõukerattaõnnetuses vigastada

Sellised õnnetused näitavad, kui vähe on vaja selleks, et tõukerattaga õnnetus juhtuks, mistõttu ongi ääretult oluline kanda kiivrit ja järgida ohutusnõudeid nagu näiteks seda, et tõukeratas on mõeldud liiklemiseks korraga vaid ühele inimesele. Kui tõukerattal on kaks inimest, siis muutub see raskemini juhitavaks ja võimaliku ohu korral on keerulisem reageerida.