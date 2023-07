Torgu kuningriigi taalrid on kuum kaup

Kui juunikuu alguses oli saadaval vaid 2019 Sõrve hümni valmimise auks vermitud münte "Oo Sörvemaa" ja läinud aastal välja lastud taalreid "Kirilli kuningavapp", siis eelmisest nädalast on valik veidi laienenud ja rahapada pakub piiratud koguses on seitset erinevat münti - "Kirill" (esimese mündi koopia), "Oo Sörvemaa", "Kolmjalg", "Ohessaare pank", "Kristian", "Sääre tulepaak" ja "Torgu Tigulohe". Viimane neist on täiesti värske verming ja märgib kuningas Kristian I eelseisvat kroonimist 26. augustil, samuti õukonna täienemist narri ametikohaga.