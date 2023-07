TULEB NAGU OAVARREST ⟩ Hoovihmad jätkuvad ka kogu järgmise nädala

Laupäeval (22.07) on öösel vihmahooge üksikuid, päeval taas arvukamalt, aga sajuhooge on harvem ja sajuhulk on väiksem ning äikeseoht on ka pisut väiksem. Püsib mõõdukalt tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuuri madalaimad näidud langevad öösel taas 6..7°C-ni, rannikul jäävad 10°C-st kõrgemale, päeval tõusevad termomeetrinäidud 19..22°C-ni, veidi madalamaks jäävad vihmas ja rannikul.