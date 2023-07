Lugusid Tagaranna külast on saates Külavahelood varemgi esitatud. Tagaranna oli Saaremaa aasta küla nominent. Tagarandlased on oma küla ajalugu põhjalikult uurinud. Külas tegutsevad kalurikülale omased aeru- ja võrguklubi. Külainimesed austavad traditsioone. Ühest, nüüdseks juba viie aastasest traditsioonist on ka see saade.