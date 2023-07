Jaak Valge punalipust Smuuli kuju juures: see perfomance oli meedia tähelepanu võitmiseks

"EKRE-l ei ole selle ettevõtmisega mingit pistmist. Arvan, et stalinisti ja küüditaja bareljeefi kõrvaldamist võiksid soovida kõik Eesti inimesed maailmavaatest sõltumata. Juhin tähelepanu, et eemaldamine ei tähenda Juhan Smuuli väärtuslikuma loomingu «tühistamist». Need on kaks eri asja," kirjutas Valge sotsiaalmeedias tehtud avalduses.