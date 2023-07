„Looduses viibimine ja kvaliteetaeg on märksõnad, mis puhkusega seostuvad. Rattaorienteerumine ühendab need omavahel ning annab võimaluse nautida rohelust, aktiivset eluviisi ja hinnata Kuressaare ilu. Samuti on raja käigus esitatud küsimusi kindlustuse teemal, et osalejad saaksid oma teadmisi laiendada. Olles raja ise läbi teinud, julgen kinnitada, et see on jõukohane nii täiskasvanutele kui ka lastele,“ sõnas ERGO rattaorienteerumise projektijuht Kati Plaamus.