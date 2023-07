Samas tunnistasid mõlemad, et praegu on just õige aeg ikkagi hoidistamise peale juba mõtlema hakata, et jõuaks ka konkursil osaleda. Eelmisel aastal osales konkursil üle 70 kohaliku hoidise. „Reet on teinud tublit tööd terve talve, ei ole kuskil talveund maganud, tutvustades neid samu hoidiseid erinevatel laatadel, müües võidutöid ja tema uskumatu võime rääkida kõigist neist hoidistest, on kutsunud inimesi taas hoidistama. Ma arvan, et nüüd on küll viimane aeg kõigil jälle tegutsema hakata!“ sõnas Merle Vaha.