Küüditamise aastapäeval 14. juunil rääkis Memento Saaremaa osakonna üks juhtfiguure Saima Pildre Kudjape kalmistul muu jutu seas, et tema valduses on 1941. aasta küüditamise eel aita peidetud mõõk, mis kuulus ta isale. Nüüd ühel reedesel pärastlõunal leidis suve-vanavanaema enne sauna minekut kaks asjatoimetustest vaba tundi, et Saarte Häälele oma perekonna lugu rääkida.