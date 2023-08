NÕMMEÖÖBIKU HITT: Signe Olli siiakalasaiad on Nasva lestakohvikutepäeval isegi suurem kohvikuliste lemmik kui päeva staarkala lest ise.

Õrn ja hõrgutav soolasiig viib sööjal keele alla pikema jututa. Ole sa suur siiasõber või (veel) mitte. Kindel on see, et kui kord juba proovid, küll sa juurde soovid.