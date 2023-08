PILTUUDIS ⟩ Saaremaa Puukoolis üllatas üks pojengidest hilise õitsemisega

PRAIRIE CHARM on võikollane pooltäidisõieline, mille õie südamik on punaste laikudega, keskmiselt esineb 20-30 kroonlehte.

Õis on väga sarnane kollase puispojengi õiega, mis on harva esinev omadus itoh hübriididele. Tegemist on hinnatud lõikelillega, kuna see seisab teistest kollastest itoh pojengidest vaasis kauem.