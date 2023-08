ÕETUDENGI PÄEVIKUD ⟩ "Inimese lõpp ei erine paljuski elu algusest..."

"Kõik need paljukardetud eksamid on sooritatud eneselegi üllatuseks väga heale tulemusele. Ausaltöeldes ma ei tea enam, millist jumalat tänada, sest palvetatud sai ilmselt nende kõigi poole. Kelle teene see mind nüüd läbi aitas, ei saa ma kunagi teada.

Aga nüüd praktika esimene päev. Ausalt võin öelda, et aastaid oodatud, samas ka pisut kardetud.

Ma tean üsna kindlalt, et olen üpris külma närviga ning ka kergelt võikam olukord mind jalust ilmselt ei niida. Visuaaliga saan hakkama. Kuid tean juba ette, et mu Achielluse kand on kõiksugu lõhnabuketid.

Kardan, et kui ninna lööb põlvi nõrgestav lehk, on minu vaprusel joon peal, peristaltika hakkab tagurpidi tööle ning sisikond üritab kõri kaudu evakueeruda. Kuidas sa siis selgitad vaesele patsiendile, et “ausalt, asi pole sinus, vaid minus”, samal ajal öökides nii, et silmad märjad? Samas on mitmed haiglas töötavad inimesed rääkinud, et see pole midagi haruldast, sest ka kogenud hooldajad/õed võivad vahel mulksuma hakata. Paljudel pidi olema nõrkuseks mitte alumise otsa saadused, vaid näiteks hingamisteedest aspireeritud röga ja lima kopsiku tühjendamine.