Saaremaal saab suurepäraselt elada koos metsa ja loodusega, siinne loodus annab ideaalseid võimalusi tegeleda matkamise ja muu loodusturismiga. Korilusturism pakuks külalistele nii elamusi kui ka teadmisi. Milline on aga Saaremaa potentsiaal korilusturismiks, millised on võimalused, võimalikud ohud ja kitsaskohad korilusturismi arendamisel? Just nendele küsimustele püüdsin oma lõputöös vastuseid leida.