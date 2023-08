Pere Sihtkapital peatas andmekaitse vastuolude tõttu lastetusuuringu

Pere Sihtkapital võttis enne uuringu alustamist ühendust nii inimuuringute eetikakomitee kui ka andmekaitseinspektsiooniga. Seejuures oli just viimane varasemalt esitanud kirjaliku seisukoha, et nende luba pole sellise uuringu puhul tarvis. Tartu ülikooli inimuuringute eetikakomiteele saatis Pere Sihtkapital aga loa saamiseks taotluse.

"Pere Sihtkapital palub vabandust, et on eetikakomitee seisukohta loa vajalikkuse osas küsitluse alustamiseks valesti mõistnud ja käivitanud küsitlustöö enne loa saamist, kuivõrd rahvastikuregistrist ei ole päritud eriliigilisi isikuandmeid. Kuni olukorra lahendamiseni koos eetikakomitee ja Andmekaitse Inspektsiooniga oleme uuringukutsete väljasaatmise peatanud," teatas mõttekoda. "Andmed uuringu läbiviimiseks on taotletud vastavalt seadusele ja kuritarvitamist ei esine. Samuti kaitstakse andmeid vajaliku hoolsusega ja parimate praktikate kohaselt, sealhulgas hoitakse andmeid krüpteeritult, lahutatult ja ligipääs mistahes isikuandmetele on vaid kindlatel vastutavatel isikutel."