MINE VÕI RANDA ⟩ Eeloleva nädala esimene pool on suviselt soe

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 2–6 m/s. Sooja on 11–17 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3–9 m/s. Sooja on 19–24 kraadi.