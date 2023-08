Saarlased toimetavad hariduse disainimise eesrinnas

Liiga palju ja pikalt oleme kõnelenud probleemidest meie haridusmaastikul. Ja liiga vähe ja vaikselt oleme rääkinud uudsetest toimivatest lahendustest. Liiga palju on ka kartusi muutumise ees. Sel nädalal on õhus sisulisi hariduselu arendusi, mille üheks eestvedajaks on ka saarlased, Saaremaa gümnaasiumi (SG) rahvas ja eestvedaja koolijuht Ivo Visak, kes on ETAG-i üritusel üks peakõnelejatest.

"Põhimõtteliste muudatuste tegemine võtab aega! Haridusvaldkond nõuab süvenemist ja väsimatut miks-küsimuse küsimist, et põhimõtteline tuum saaks võimalikult selgeks. See on tegelikult äraunustatud vana tarkus – talupojatarkus uues kuues. Eesti haridus ei ole start-up, mis tuleb kiirelt parimale pakkujale maha müüa, vaid pidevalt arenev demiurg, mida tuleb toita mõõdukalt, et tal karv läigiks ja et ta looks eesti noortele uut väärtust täna ning ka tulevikus," rääkis Ivo Visak.

Visak on kindel, et selleks, et see võimalikuks saaks, peab eksperimenteerima ja julgema tuua ka Eesti haridussüsteemi uusi mõtteid. Tema sõnul näitab siiski ainult aeg, millised ideed jäävad ellu ja millised mitte. "Proovime Saaremaa gümnaasiumis anda oma panuse ja selle läbi ka omakasupüüdlikult enda tööd selgemaks ja paremaks teha," võtab Visak lühidalt kokku Narva-Jõesuus kolleegidele räägitu.