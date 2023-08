Minister Riisalo: Saaremaal on hooldekodude omaosaluse piirmääraga kõik hästi

Inimesed tajuvad ebaõiglusena, kui peavad ise juurde maksma, vahendab Eesti Päevaleht, kes uuris selle kohta otse sotsiaalkaitseminister Signe Riisalolt. Ajaleht tõi välja, et Saaremaal on omaosaluse piirmäär ainult 400 eurot, mispeale minister arvas, et probleemi pole. "Aga Saaremaal on kõik väga hästi. Inimese jaoks on seal need olukorrad lahendatud," kinnitas Riisalo.