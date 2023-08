Kui viimane kord Kuressaare haigla kõrvakabineti õe Maire Kallaste juures terviselugu tegemas käisin, tuli muu hulgas välja, et üks tema põhiülesandeid on kuuldeaparaatide määramine. Paraku tuleb sagedasti inimesi veenda, et kuuldeaparaat on abi-, mitte häbiasi.