ÕETUDENGI PÄEVIKUD ⟩ "Õpitud abitus on üks saatanlik nähtus"

"Osakonnas on paar väga värvikat tegelast, kes muudavad praktikapäevad päris särtsakaks. Ühe neiuga saime väga toredalt jutule. Ta siuke asjapulk, kellega võiks vabalt minna kohvikusse pirukat sööma ja kohvi jooma, sest jutt tädil jookseb ja meelelaad on värske. Märkasin, et et tema öökapil oli mingi hunnik vanu raamatuid ning tegin kohe julge järelduse, et ilmselt on need pärit osakonna raamaturiiulist. Pärisin, mida siis loetakse kah? Selgus, et ega seal midagi ülemäära elamustpakkuvat tema jaoks ei olnud.

Siis mul kihvatas, et mul endal ka ju kotis kaks raamatut kaasas parajasti ning vedasin need talle lugemiseks. Preili oli nii tänulik. Pärast kui palatist mööda hõljusin, nägin, et ta oli kenasti oma padja sisse vajunud, prillid ninal, ning nohistas vaikselt lugeda. Pärast toitis mind oma kodumaasikatega ning ütles, et kuna ta on nii pikalt pidanud haiglas olema, on need maasikad puhtalt tema mehe kasvatatud.